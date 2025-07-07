Нацбанк випустив памʼятну монету до третьої річниці першого польоту українського дрона-бомбера Vampire

Національний банк України випустив памʼятну монету, присвячену дрону-бомберу Vampire і третій річниці його першого польоту.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Памʼятна монета номіналом 5 гривень увійшла до серії «Збройні Сили України» під назвою «Українська бавовна. БПЛА Vampire». На аверсі зображено понівечену вибухами землю, оборонні шанці, підбитий та охоплений вогнем ворожий танк, а над полем — силует дрона Vampire у польоті. На реверсі — гексакоптер Vampire скидає боєприпас. На тлі хмара з блискавками, які символізують швидкість, точність та міць дрона.

Пресслужба НБУ

Авторами дизайну стали українські художники Володимир Таран, Олександр Харук та Сергій Харук. Тираж монети — 75 тисяч штук.

Безпілотники Vampire виконали понад мільйон бойових вильотів. Вони мають шість двигунів і здатні нести до 15 кілограмів боєзаряду чи іншого вантажу на максимальній висоті польоту до 500 метрів і на дальність до 15 кілометрів. Сили оборони України використовують Vampire, щоб атакувати російських окупантів, їхню військову техніку, а також для дистанційного мінування та гуманітарних операцій.

Дрон Vampire створила українська компанія SkyFall.