ГУР оприлюднив наказ про збільшення кількості російських військ у Вірменії

Головне управління розвідки Міністерства оборони України 7 липня оприлюднило наказ командувача військ Південного військового округу Збройних сил Росії про доукомплектування військової бази у Вірменії.
Про це повідомило Головне управління розвідки МО України.
У перехопленій телеграмі міститься наказ про доукомплектацію російської військової бази у вірменському місті Гюмрі. Військовослужбовців відбирають з особового складу 8, 18, 49 та 58 загальновійськових армій Південного військового округу.
Командирам цих підрозділів наказано всіляко сприяти проведенню відбору кандидатів для проходження служби в Гюмрі. Наказ уточнює вимоги до професійної придатності, рівня психологічної стійкості та бойової підготовки особового складу, що входитиме до майбутнього міжнародного контингенту. Зокрема, забороняється відбирати осіб, «які брали участь у незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин».
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