У Київській області планують збудувати квартал для маріупольців. Коли та як вони зможуть отримати житло

У Білій Церкві Київської області хочуть збудувати квартал для внутрішньо переміщених маріупольців. Очікують, що 7 липня уряд ухвалить потрібні рішення для старту робіт. Проєкт планують реалізувати через 9 місяців.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба в ефірі телемарафону Єдині новини.

Планують побудувати три житлові комплекси на 11 гектарах. Земля належить до комунальної власності. Проєкт фінансуватиме Маріупольска міська рада.

Буде два типи житла — муніципальне орендне житло, що передаватимуть переселенцям на соціальних умовах через прозору систему розподілу, а також пільгову іпотеку – для тих маріупольців, які можуть придбати житло, але потребують підтримки держави.

«Вперше в Україні створюється модель, що дозволяє громадам мати власний житловий фонд і передавати квартири в оренду на соціальних умовах. Це житло, що залишається у власності громади та будується за типових проєктами. Орендна плата буде значно нижчою за ринкову, з урахуванням доходу родини та регіональних умов. Квартири одразу придатні для проживання: з меблями, технікою, базовим ремонтом», — каже Кулеба.

Військовослужбовці, ветерани, родини загиблих, багатодітні родини та люди з інвалідністю будуть пріоритетними на отримання житла.

«Біла Церква – це місто, що має всі передумови для інтеграції родин, які втратили дім через війну. Саме тому ми запускаємо там масштабний житловий проєкт для маріупольців», — заявив Кулеба.