Росіяни атакували ТЦК у Запоріжжі та Харкові — є поранені

Удень 7 липня росіяни атакували Запоріжжя та Харків «шахедами» — дрони влучили в будівлю Харківського обласного ТЦК та СП і прилеглу територію, а також поблизу Запорізького обласного ТЦК та СП.

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.

У Харківському ТЦК відомо про трьох поранених, у Запоріжжі є один постраждалий серед військовослужбовців. На місці працюють екстрені служби. Додаткову інформацію про постраждалих уточнюють.

Для Харкова це друга атака за 7 липня, перша була зранку. Вдруге місто почали атакувати близько 11:00 — за 10 хвилин було шість «шахедів». Били по житлових вулицях, по машинах, по людях.

У Холодногірському районі зайнявся дах будівлі. Поруч пошкоджені будинки, вибиті вікна, фасади, спалені авто. Є постраждалий. Влучили у дорогу біля житлових будинків. Атака пошкодила тролейбусні лінії, стовпи, світлофори, крім того, палають машини. В іншому місці удар був зовсім поряд з двоповерхівкою. Понад десять авто розтрощено. Ще один дім загорівся просто від удару дрона. За даними очільника Харківської ОВА, відомо про 11 поранених.

У Запоріжжі теж було шість ударів БпЛА. Росіяни влучили в будівлю університету. Також постраждали житлові будинки та підприємства обласного центру.

Влучання в будівлю університету.

Медики допомагають шістьом постраждалим. Їхній стан оцінюють, як середньої тяжкості.

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