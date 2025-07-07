Росіяни атакували ТЦК у Запоріжжі та Харкові — є поранені

Удень 7 липня росіяни атакували Запоріжжя та Харків «шахедами» — дрони влучили в будівлю Харківського обласного ТЦК та СП і прилеглу територію, а також поблизу Запорізького обласного ТЦК та СП.
Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.
У Харківському ТЦК відомо про трьох поранених, у Запоріжжі є один постраждалий серед військовослужбовців. На місці працюють екстрені служби. Додаткову інформацію про постраждалих уточнюють.
Для Харкова це друга атака за 7 липня, перша була зранку. Вдруге місто почали атакувати близько 11:00 — за 10 хвилин було шість «шахедів». Били по житлових вулицях, по машинах, по людях.
У Холодногірському районі зайнявся дах будівлі. Поруч пошкоджені будинки, вибиті вікна, фасади, спалені авто. Є постраждалий. Влучили у дорогу біля житлових будинків. Атака пошкодила тролейбусні лінії, стовпи, світлофори, крім того, палають машини. В іншому місці удар був зовсім поряд з двоповерхівкою. Понад десять авто розтрощено. Ще один дім загорівся просто від удару дрона. За даними очільника Харківської ОВА, відомо про 11 поранених.
У Запоріжжі теж було шість ударів БпЛА. Росіяни влучили в будівлю університету. Також постраждали житлові будинки та підприємства обласного центру.
Медики допомагають шістьом постраждалим. Їхній стан оцінюють, як середньої тяжкості.
- За останні дні, це не перші міста, де через російський удар постраждали ТЦК. Так, 30 червня у Кривому Розі РФ вдарила поряд з будівлею ТЦК та СП. Травмування і втрат серед особового складу не було. Через атаку постраждали цивільні, які були поруч із місцем удару.
- Через атаку РФ 3 липня виникла пожежа в будівлі Полтавського обʼєднаного міського ТЦК та СП. Загинули двоє людей. Ще 11 людей поранені. Серед травмованих — двоє військових ТЦК та СП і дві працівниці ЗСУ. Речник Командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев каже, що ударами по ТЦК, які росіяни почали практикувати останніми днями, вони хочуть зірвати процес мобілізації.