Netflix каже, що 50% його користувачів дивляться аніме — це 300 мільйонів людей

Стримінговий сервіс Netflix заявив, що 50% його користувачів у світі дивляться аніме. Тому компанія вирішила подвоїти свою стратегію розвитку аніме і представила нові ігри, серіали на презентації на Anime Expo в Лос-Анджелесі.

Про це передає The Hollywood reporter.

За даними Netflix, приблизно 300 мільйонів глядачів дивляться аніме, а кількість переглядів цієї анімації зросла утричі за останні пʼять років. Рекордним став 2024 рік, коли 33 аніме зʼявилися в рейтингу Netflix Global Top 10 (Non-English).

Стримінговий сервіс також заявив, що у 2024 році аніме-контент переглянули понад 1 мільярд разів по всьому світу, а 80—90% користувачів обирають дубляж. І щоб задовольнити попит, Netflix пропонує аніме з дубляжем до 33 мов.

На презентації Netflix оголосив про головну премʼєру — Sakamoto Days. Це аніме-серіал про кілера, який став сім’янином. Перший сезон 10 тижнів утримувався у Global Top 10 Netflix і потрапив у чарти 54 країн. Нові серії виходитимуть щотижня з 14 липня.

Також Netflix представив перший тизер і новий постер продовження серіалу Cyberpunk: Edgerunners 2, дія якого відбувається у світі гри Cyberpunk 2077 від CD Projekt Red.