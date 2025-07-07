Готували підрив воїнів «Азову» — правоохоронці запобігли теракту в Запоріжжі

У Запоріжжі правоохоронці затримали двох чоловіків. За версією слідства, вони працювали на російські спецслужби і готували підрив бійців 12 бригади спецпризначення «Азов» Національної гвардії України.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Як встановило слідство, у справі фігурують чоловіки, які неодноразово відбували покарання за розбій та наркоторгівлю. Російська ФСБ їх завербувала через дружину одного з фігурантів, яка живе у тимчасово окупованому Бердянську та працює на росіян.

За інструкцією російської спецслужби агенти власноруч виготовили саморобний вибуховий пристрій (СВП), а потім відслідкували авто українських воїнів. Чоловіки мали закласти саморобний вибуховий пристрій під службове авто «азовців», що воюють на передовій.

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Крім цього, фігуранти мали встановити на місці запланованого теракту приховану камеру з онлайн-трансляцією для російських спецслужб. У такий спосіб хотіли відстежити момент, коли «азовці» підійдуть до свого автомобіля і в цей момент дистанційно активувати СВП.

Співробітники СБУ завчасно викрили фігурантів і затримали їх. При обшуках оселі правоохоронці вилучили готовий СВП, додаткові компоненти для виготовлення нових вибухівок, а також телефони, з яких вони контактували з куратором від ФСБ.

Чоловіків підозрюють у державній зраді та незаконному виготовленні вибухівки. Зараз зловмисники під вартою без права внесення застави, їм загрожує довічне позбавлення волі.