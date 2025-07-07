Готували підрив воїнів «Азову» — правоохоронці запобігли теракту в Запоріжжі

У Запоріжжі правоохоронці затримали двох чоловіків. За версією слідства, вони працювали на російські спецслужби і готували підрив бійців 12 бригади спецпризначення «Азов» Національної гвардії України.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Як встановило слідство, у справі фігурують чоловіки, які неодноразово відбували покарання за розбій та наркоторгівлю. Російська ФСБ їх завербувала через дружину одного з фігурантів, яка живе у тимчасово окупованому Бердянську та працює на росіян.
За інструкцією російської спецслужби агенти власноруч виготовили саморобний вибуховий пристрій (СВП), а потім відслідкували авто українських воїнів. Чоловіки мали закласти саморобний вибуховий пристрій під службове авто «азовців», що воюють на передовій.
Крім цього, фігуранти мали встановити на місці запланованого теракту приховану камеру з онлайн-трансляцією для російських спецслужб. У такий спосіб хотіли відстежити момент, коли «азовці» підійдуть до свого автомобіля і в цей момент дистанційно активувати СВП.
Співробітники СБУ завчасно викрили фігурантів і затримали їх. При обшуках оселі правоохоронці вилучили готовий СВП, додаткові компоненти для виготовлення нових вибухівок, а також телефони, з яких вони контактували з куратором від ФСБ.
Чоловіків підозрюють у державній зраді та незаконному виготовленні вибухівки. Зараз зловмисники під вартою без права внесення застави, їм загрожує довічне позбавлення волі.
- Речник СБУ Артем Дехтяренко розповів FT наприкінці червня, що понад 700 людей, завербованих Росією, затримали в Україні з весни 2024 року. Серед них близько 175 підлітків, які молодші за 18 років. Усі вони причетні до шпигунства, підпалів і вибухів, що дистанційно організовували агенти російської розвідки.