РФ атакувала Україну чотирма ракетами та понад 100 дронами. Як спрацювала ППО

У ніч проти 7 липня росіяни атакували Україну чотирма зенітними керованими ракетами С-300/400, а також 101 ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.



Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Цього разу ворожа армія запускала ракети з Курської області, що в РФ, а дрони — з території тимчасово окупованого Криму, а ще з таких російських напрямків як Міллерово та Приморсько-Ахтарськ.

Українська ППО знешкодила 75 безпілотників на півночі, сході та півдні країни. З них 58 збили, ще 17 — локаційно втрачено / подавлено РЕБ.

Через російську атаку були влучання у 10 місцях, ще у 7 — впали уламки.

Так, в Одесі загинула одна людина після російського удару. Місто атакували ударними безпілотниками. Там пошкоджені гаражі, СТО, легкові авто, вантажівки, автобус. У Харкові відомо про 27 постраждалих. До лікарень доправили трьох людей, серед них дитина у стані середньої тяжкості.