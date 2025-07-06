За добу Росія вбила на Донеччині трьох цивільних та поранила сімох. Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Національна поліція України.

Загиблі — із сіл Андріївка та Новогригорівка Краматорського району та міста Мирноград.

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Загалом під вогнем перебували 12 населених пунктів. Руйнувань зазнали 26 цивільних об’єктів, з них сім житлових будинків та один обʼєкт критичної інфраструктури.