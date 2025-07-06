РФ атакувала дроном ТЦК у Кременчуку

РФ атакувала дроном Територіальний центр комплектації та соціальної підтримки у місті Кременчук Полтавської області.

Про це повідомляють Сухопутні війська.

Окрім будівлі ТЦК, постраждав житловий будинок поруч. Попередньо, постраждалих серед військовослужбовців і працівників ТЦК немає. На місці працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється.

Днями, 3 липня, російські окупанти завдали удару поблизу Полтавського обласного ТЦК та СП. Були поранені та загиблі.

У Кривому Розі 30 червня Росія вдарила поряд з будівлею ТЦК та СП. Через атаку поранені цивільні, які були поруч із місцем удару.