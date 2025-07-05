FT: Євросоюз створить стратегічні запаси мінералів і обладнання на тлі зростання загроз

Європейський Союз створюватиме надзвичайні запаси критично важливих мінералів і комплектів, зокрема, для ремонту кабелів на тлі зростання занепокоєння стосовно вразливості ЄС до атак.
Про це йдеться в неоприлюдненому проєкті документа Єврокомісії, з яким ознайомилось Financial Times.
Єврокомісія пропонує країнам-членам координувати запаси продовольства, медикаментів і навіть ядерного палива. Також пропонують швидше створювати запаси на рівні ЄС, зокрема мова про модулі для ремонту кабелів. У Єврокомісії кажуть: це потрібно, «щоб оперативно відновлюватися після енергетичних чи оптоволоконних збоїв».
Крім того, йдеться і про рідкоземельні метали й постійні магніти, які є критично важливими для енергетичної галузі та систем оборони.
Але Єврокомісія заявила, що створить «мережу стратегічного резерву» для покращення координації між державами-членами. У документі йдеться, що наразі існує «обмежене спільне розуміння того, які саме товари є критично необхідними для готовності до криз на тлі швидко змінюваного ландшафту загроз».
Також планують регулярно оновлювати списки критичних товарів, адаптованих до «регіональних особливостей і типів криз». Країнам, які є членами ЄС, рекомендують краще стимулювати приватний сектор до накопичення потрібних резервів, наприклад, через податкові пільги.
Євросоюз також планує працювати із союзниками над створенням «спільних складів» і тісніше координувати управління ресурсами та інфраструктурою подвійного призначення разом із НАТО.
Потреба в інвестиціях у критичне резервування також розглядатимуть під час підготовки нової багаторічної фінансової рамки ЄС, яку мають представити в липні. Проєкт конкретно цього документа мають оприлюднити наступного тижня. Його зміст ще може змінитися.
FT зазначає, що план ЄС виник, зокрема, на тлі того, що останніми роками було кілька випадків обривів підводних кабелів — імовірно, це був саботаж. Це занепокоїло блок щодо питань вразливості критичної інфраструктури.
Описаний вище план є лише частиною ініціатив Європейського Союзу стосовно підвищення безпеки та стійкості блоку, зазначає видання. Усе тому, що ризики зростають — зокрема через дії хакерів, кіберзлочинців і груп, що підтримуються державами.
У червні глава оборони Німеччини Карстен Броєр попередив, що Росія може напасти на одну з країн ЄС упродовж наступних чотирьох років. Крім того, Європа швидше за інші регіони світу відчуває наслідки зміни клімату — наприклад, цього тижня на Криті через пожежі довелося евакуювати 5 тисяч людей.
У звіті, підготовленому для ЄС, колишній президент Фінляндії Саулі Ніїністьо закликав вважати безпеку «суспільним благом» і змінити мислення — готуватися до ризиків заздалегідь. Він також вважає, що ЄС має чітко визначити мінімальні стандарти готовності до різних криз, зокрема збройних конфліктів або збоїв у глобальному постачанні.
Ще в березні Євросоюз рекомендував громадянам мати вдома запаси необхідного хоча б на три дні в разі надзвичайної ситуації.
Наразі ЄС уже має низку інструментів для реагування на катастрофи: авіацію для гасіння пожеж, літак для медевакуації, польові госпіталі та запаси критичних медичних товарів у 22 країнах.