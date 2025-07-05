Гурт Oasis воззʼєднався на сцені вперше за 16 років

Британський рок-гурт Oasis офіційно возз’єднався для свого першого виступу за 16 років — уперше відтоді як гурт розпався через сварку між братами Ліамом і Ноелем Галлагерами у 2009 році.

Про це пише The New York Post.

Легендарні британські рокери вийшли на сцену в п’ятницю, 4 липня, щоб розпочати тур Oasis Live ’25 у Кардіффі, Уельс.

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Довгоочікуване шоу розпочалось о 20:15 за місцевим часом, брати Галлагери виконали разом найвідоміші хіти Oasis.

Після кількох концертів у Британії та Ірландії тур продовжиться в Північній Америці, зокрема в Торонто 24 серпня.

Гурт Oasis заснували в Манчестері в 1991 році. Його лідерами були брати Галлагери: Ноель — гітарист іавтор більшості пісень, та його молодший брат Ліам — головний вокаліст. Oasis проіснував 17 років і розпався у 2009-му через складні стосунки Ноеля та Ліама. Першим з гурту пішов Ноель Галлагер.

У 2010 році Ноель створив гурт High Flying Birds, до складу проєкту входили кілька колишніх учасників Oasis, зокрема гітарист Джем Арчер, клавішник Майк Роу і барабанщик Кріс Шерок.

Тим часом Ліам створив гурт Beady Eye, до якого теж увійшли Арчер і Шаррок. Beady Eye зрештою розпалися у 2014 році, і Ліам продовжив успішну сольну карʼєру.