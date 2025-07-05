Зірка серіалу «Всі жінки — відьми» Джуліан Мак-Магон помер у віці 56 років

Австралійський актор і модель Джуліан Мак-Магон помер у віці 56 років.

Інформацію про це підтвердила його дружина в коментарі Deadline.

Мак-Магон помер 2 липня у Флориді після боротьби з раком.

«З відкритим серцем я хочу поділитися з усім світом, що мій коханий чоловік Джуліан Мак-Магон мирно пішов із життя цього тижня після відважної боротьби з раком. Джуліан любив життя. Він любив свою родину. Він любив своїх друзів. Він любив свою роботу і своїх шанувальників. Його найзаповітнішим бажанням було дарувати радість якомога більшій кількості людей. Ми просимо підтримки в цей час, щоб наша родина могла попрощатися в приватності. І ми хочемо, щоб усі, кому Джуліан приніс радість, продовжували знаходити радість у житті. Ми вдячні за спогади», — сказала його дружина.

Мак-Магон — син 20-го премʼєр-міністра Австралії. Він почав свою карʼєру як модель і кілька років був обличчям джинсової марки «Лівайс» (Leviʼs).

Актор найбільш відомий за ролями напівдемона Коула Тернера в телесеріалі «Усі жінки — відьми», хірурга Крістіана Троя в серіалі «Частини тіла» та суперлиходія Доктора Дума у фільмах «Фантастична четвірка» і «Фантастична Четвірка 2: Вторгнення Срібного серфера».