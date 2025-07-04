Міненерго: удар росіян спричинив блекаут на Запорізькій АЕС

Через російський удар на Запорізькій атомній електростанції, яка наразі тимчасово окупована, стався блекаут.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, росіяни вдарили по лінії електропередач, що зʼєднує тимчасово окуповану ЗАЕС із об’єднаною енергосистемою України. Ця лінія дозволяє підтримувати потреби станції для забезпечення рівня радіаційної безпеки.

Він додав, що з початку повномасштабного вторгнення ЗАЕС уже вісім разів пережила повний блекаут і неодноразово опинялася на межі блекауту.

Ситуація на ЗАЕС

Росіяни окупували ЗАЕС на початку березня 2022 року — відтоді вона функціонує під їхнім контролем. З вересня 2022 року на станції перебуває місія МАГАТЕ. Україна наполягає на виведенні російських окупантів зі станції. Президент Володимир Зеленський наголошує, що поки на ЗАЕС перебувають російські солдати, «світ залишається на межі ядерної катастрофи». Росія відмовляється створювати на ЗАЕС демілітаризовану зону.