Кеті Перрі та Орландо Блум офіційно підтвердили розрив після 10 років стосунків

Співачка Кеті Перрі та актор Орландо Блум офіційно підтвердили розставання. Пара була разом майже 10 років.
Про це пише журнал People, який отримав відповідну офіційну заяву від представників пари.
«У зв’язку з великою кількістю обговорень і цікавістю щодо стосунків Орландо Блума та Кеті Перрі, представники підтвердили, що Орландо та Кеті протягом останніх місяців змінювали характер своїх взаємин, щоб зосередитись на спільному вихованні доньки», — йдеться в заяві.
У заяві йдеться, що пара й «надалі з’являтиметься разом як родина, оскільки їхнім спільним пріоритетом є — і завжди буде — виховання їхньої доньки [Дейзі Дав] з любов’ю, стабільністю та взаємною повагою».
Вперше про розставання пари американські медіа повідомили наприкінці червня. Причиною стала тривала напруга в стосунках, що загострилася на тлі гастролей Перрі і життя на відстані. Це тягнулося вже кілька місяців, кажуть джерела медіа, проте активно про розрив пари почали писати саме в червні 2025 року.
Після цього Блум публікував у соцмережах цитати про «новий початок».