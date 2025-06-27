Медіа: Кеті Перрі та Орландо Блум розійшлися — вони були разом майже 10 років

Співачка Кеті Перрі та актор Орландо Блум розійшлися після шести років заручин і майже десятьох років стосунків. Пара разом виховує чотирирічну доньку.
Про це пишуть американські журнали People і Us Weekly.
За словами інсайдерів, пара розійшлася, але вони лишилися друзями. Причиною стала тривала напруга в стосунках, яка загострилася на тлі гастролей Перрі і життя на відстані. Це тягнулося вже кілька місяців, кажуть джерела медіа, проте активно про розрив пари почали писати саме в червні 2025 року.
«Кеті й Орландо розсталися, але вони в дружніх стосунках. Зараз у них немає суперечок. Кеті, звісно, засмучена. Але вона рада, що їй не доведеться проходити через ще одне розлучення, бо це був найгірший час у її житті», — кажуть джерела Us Weekly.
«Справи були напруженими протягом кількох місяців. Вони жили окремо відтоді, як Кеті поїхала в тур. Відстань сприяла їхнім проблемам. Кеті була дуже зайнята роботою, і вони часто були в розлуці. Це спричинило напругу», — каже ще одне джерело, близьке до пари. Розставання пари підтверджує і журнал People.
Романтичні стосунки Перрі та Блума почалися в січні 2016 року — після того, як їх помітили разом на кількох вечірках після церемонії вручення премії «Золотий глобус». Вони ненадовго розлучилися в березні 2017 року, але знову зійшлися до лютого 2018 року.
Уже в 2019 році зірки заручилися, а у 2020-му в них народилася донька Дейзі Дав. Незважаючи на багаторічні заручини, пара так і не призначила дати весілля. Спершу вони планували одружитися у 2020 році, але завадив коронавірус. Востаннє пара була на публіці разом у березні 2025 року на вечірці Vanity Fair Oscar Party.
- Кеті Перрі — американська поп-співачка, авторка пісень, що стала всесвітньо відомою завдяки хіту “I Kissed a Girl” і альбому “Teenage Dream”. Орландо Блум — британський актор, який найбільше відомий за ролями Леголаса у «Володарі перснів» та Вілла Тернера в «Піратах Карибського моря».