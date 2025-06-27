Медіа: Кеті Перрі та Орландо Блум розійшлися — вони були разом майже 10 років

Співачка Кеті Перрі та актор Орландо Блум розійшлися після шести років заручин і майже десятьох років стосунків. Пара разом виховує чотирирічну доньку.

Про це пишуть американські журнали People і Us Weekly.

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За словами інсайдерів, пара розійшлася, але вони лишилися друзями. Причиною стала тривала напруга в стосунках, яка загострилася на тлі гастролей Перрі і життя на відстані. Це тягнулося вже кілька місяців, кажуть джерела медіа, проте активно про розрив пари почали писати саме в червні 2025 року.

«Кеті й Орландо розсталися, але вони в дружніх стосунках. Зараз у них немає суперечок. Кеті, звісно, засмучена. Але вона рада, що їй не доведеться проходити через ще одне розлучення, бо це був найгірший час у її житті», — кажуть джерела Us Weekly.