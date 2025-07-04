Рада 15 липня може розглянути законопроєкти, повʼязані з Defence City, яка має створити спецумови для оборонних підприємств. Є нюанси

Законопроєкти, повʼязані з ініціативою Defence City — спеціальний режим оподаткування та регулювання, яка має на меті підтримати українських виробників зброї, планують винести на голосування 15 липня.

Про це в інтервʼю «Бабелю» повідомив один з авторів законопроєкту Давид Арахамія.

Проте він наголошує, що на голосування, можливо, винесуть податкову, митну і регуляторну частини — Defence City потребує змін у цих сферах. А стосовно частини про кримінальну відповідальність шукатимуть компроміси.

За його словами, саме кримінально-процесуальна складова виглядає найбільш скандальною. [Голова комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності Сергій] Іонушас каже, що там криво прописані зміни КПК. Проєкт закону пропонує, щоб клопотання про обшук розглядали разом із людиною, у якої той обшук будуть проводити — це суперечить самій меті обшуку.

Арахамія наголосив: Іонушас вже сказав, що реєструватиме альтернативний проєкт, аби мати місце для маневру і виписати все правильно.

«Я розраховував, що комітет буде майданчиком, де ми знайдемо золоту середину між тим, як заспокоїти виробників, і збереженням мети цих слідчих дій», — розповів Арахамія.

Він додав, що між першим і другим читанням законопроєкт все одно зміниться.