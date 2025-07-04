Арахамія: Під спецумови для оборонних підприємств у рамках Defence City потраплять лише доброчесні виробники

У рамках ініціативи Defence City, яка передбачає спеціальні умови для українських виробників озброєння, створюватимуть окремий Перелік оборонних підприємств. Ті, хто туди потрапить, зможуть отримати податкові пільги, спростити процедури релокації виробництва, експортувати продукцію, а також зникнуть з публічних реєстрів. Утім, пільги діятимуть не для всіх, а лише для так званих доброчесних виробників.

Про це в інтервʼю «Бабелю» розповів голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія — один з авторів законопроєкту.

За його словами, наразі невідомо, хто саме визначатиме склад Переліку, це врегулюють підзаконними актами. Ймовірно, рішення ухвалюватиме колегіальний орган при Міністерстві оборони.

«Ми хочемо, щоб Міністерство оборони визначило, що їм потрібно. Наприклад, зараз іде війна дронів, відповідно дрони, високоточна зброя — це пріоритет, тож напевно ці виробники будуть пріоритетними. Завтра зʼявляться роботизовані платформи зі штучним інтелектом — змінювати закон? Ми задаємо рамку, а Міністерство оборони вже вирішить, хто значний, а хто ні — своїми підзаконними актами», — розповідає Арахамія.

У тексті законопроєкту йдеться, що компанія має отримувати щонайменше 90% доходу з оборонних замовлень, справно платити податки та не мати виконавчих проваджень. Щодо вимог, Арахамія каже, що Законом, напевно, було б неправильно давати вичерпний перелік, бо тоді втратиться маневреність. А Defence City придумали, бо «Україна має бути країною зброярів».

«У країні за три роки війни в оборонці з’явилося понад тисячу нових виробників. Є кейси, коли люди збудували сучасні підземні приміщення для заряджання боєприпасів. Але проти них порушують кримінальні справи за те, що вони побудували щось не за проєктом, не оцінили вплив на довкілля або не дотримуються законів про охорону праці. Люди були вимушені порушувати [законодавство], щоб захистити виробництво. Вони розуміли, що рано чи пізно буде якась амністія, бо головне — це поставки [на фронт]. Ми хочемо, щоб цей проєкт поширювався на доброчесних виробників зброї», — пояснює Арахамія.

За його словами, формально доброчесний виробник виглядає так: він не має податкових заборгованостей, не має виконавчих проваджень, не має затримок перед замовником. Арахамія уточнює, що посередники та «прокладки» не підпадають під ці критерії.

«Недоброчесні аферисти, які оточили Міністерство оборони ще з часів [колишнього міністра оборони Олексія] Резнікова, під таку амністію не потраплять», — наголосив він.