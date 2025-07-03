За день на Донеччині загинули 5 людей через російські обстріли

Російські окупанти продовжили обстрілювати Донецьку область — за сьогодні, 3 липня, там загинули пʼять людей. Ще 12 поранені.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Покровську росіяни вбили двох чоловіків і поранили двох жінок. У Білицькому загинули 54-річний і 69-річний чоловіки, одна жінка поранена. У місті пошкоджені чотири двоповерхівки і три гаражі.

Ще одна людина поранена в Мирнограді — там ворог поцілив FPV-дроном у цивільного на мотоциклі. У Миколаївці травмована одна людина, пошкоджені чотири багатоповерхівки і кав’ярня.

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Іллінівку російські військові атакували FPV-дроном й убили чоловіка, який сьогодні відзначав 47-річчя, поранили ще пʼять людей, пошкодили будинок.

У Костянтинівці поранені дві людини, пошкоджені пʼять багатоповерхівок, дві адміністративні будівлі, крамниця, зупинка транспорту і лінія електропередачі.

Очільник Донецької ОВА вчергове закликав людей евакуюватися з області.