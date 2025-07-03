Джерела «Бабеля»: Підрив колишнього глави окупаційної адміністрації у Луганську — операція СБУ

Ексголову окупаційної адміністрації Луганська Маноліса Пілавова ліквідувала Служба безпеки України.

Про це «Бабелю» повідомили джерела в спецслужбі.

За даними співрозмовника, Пілавов загинув у результаті підриву вибухівки.

Вибух стався неподалік від краєзнавчого музею в Луганську, де відбувалося відкриття виставки, присвяченої військовій операції в Суджі. Російський Слідчий комітет розпочав кримінальну справу.

Пілавов до 2014 року був заступником мера Луганська. Після російського вторгнення він активно агітував у дворах міста Луганська підтримати створення «республіки». Також брав участь у заходах, які проводили представники «ЛНР».

З 2014 по 2023 рік він був головою окупаційної адміністрації Луганська. В Україні він оголошений у розшук за статтями про захоплення держвлади, посягання на територіальну цілісність та cтворення терористичної групи чи терористичної організації. Також проти нього введені санкції РНБО.