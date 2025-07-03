РФ атакувала припортову інфраструктуру Одеси — є загиблі та поранені

Вдень 3 липня російська армія атакувала портову інфраструктуру Одеси касетною балістичною ракетою. Є загиблі та поранені.

Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

Двоє людей загинули. Також відомо про трьох поранених — їм надають медичну допомогу. Один з постраждалих — водій вантажівки, інформацію про інших травмованих ще встановлюють і повідомлять пізніше.



За добу для Одеси це вже друга ворожа атака. У ніч проти 3 липня місто атакували «шахеди». Тоді атака пошкодила 9-поверхівку, там виникла пожежа з 7 по 9 поверх. Обстріл зруйнував шість квартир повністю, 36 — частково. Постраждали 6 людей, ще 11 врятували надзвичайники.

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