Уряд уперше затвердив середньостроковий план публічних інвестицій. Що він передбачає

Кабінет міністрів затвердив середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій держави на 2026—2028 роки.

Про це повідомило Мінекономіки.

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Міністерка економіки Юлія Свириденко наголосила, що вперше в історії Україна отримала середньостроковий план публічних інвестицій — з пріоритетами, основними напрямами та фінансуванням.

У плані визначені 12 пріоритетних галузей (секторів) для публічного інвестування: транспорт, муніципальна інфраструктура та послуги, житло, енергетика, освіта і наука, охорона здоров’я, соціальна сфера, правова діяльність та судочинство, публічні фінанси, довкілля, публічні послуги і повʼязана з ними цифровізація, громадська безпека.

Обсяг публічних інвестицій на 2026—2028 роки перевищує 581 мільярд гривень. Найбільше фінансування передбачено для таких секторів:

транспорт — понад 198 млрд грн,

енергетика — понад 120 млрд грн,

освіта і наука — понад 82 млрд грн,

охорона здоров’я — понад 43 млрд грн.

Усі проєкти проходитимуть попередній відбір. Буде сформовано Єдиний проєктний портфель держави, до якого ввійдуть лише ті ініціативи, що відповідають затвердженим пріоритетам. Програми з цього списку й фінансуватимуться.