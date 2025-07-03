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Уряд уперше затвердив середньостроковий план публічних інвестицій. Що він передбачає

Автор:
Ольга Березюк
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Кабінет міністрів затвердив середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій держави на 2026—2028 роки.

Про це повідомило Мінекономіки.

Міністерка економіки Юлія Свириденко наголосила, що вперше в історії Україна отримала середньостроковий план публічних інвестицій — з пріоритетами, основними напрямами та фінансуванням.

У плані визначені 12 пріоритетних галузей (секторів) для публічного інвестування: транспорт, муніципальна інфраструктура та послуги, житло, енергетика, освіта і наука, охорона здоров’я, соціальна сфера, правова діяльність та судочинство, публічні фінанси, довкілля, публічні послуги і повʼязана з ними цифровізація, громадська безпека.

Обсяг публічних інвестицій на 2026—2028 роки перевищує 581 мільярд гривень. Найбільше фінансування передбачено для таких секторів:

  • транспорт — понад 198 млрд грн,
  • енергетика — понад 120 млрд грн,
  • освіта і наука — понад 82 млрд грн,
  • охорона здоров’я — понад 43 млрд грн.

Усі проєкти проходитимуть попередній відбір. Буде сформовано Єдиний проєктний портфель держави, до якого ввійдуть лише ті ініціативи, що відповідають затвердженим пріоритетам. Програми з цього списку й фінансуватимуться.