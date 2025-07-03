Уряд уперше затвердив середньостроковий план публічних інвестицій. Що він передбачає

Кабінет міністрів затвердив середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій держави на 2026—2028 роки.
Про це повідомило Мінекономіки.
Міністерка економіки Юлія Свириденко наголосила, що вперше в історії Україна отримала середньостроковий план публічних інвестицій — з пріоритетами, основними напрямами та фінансуванням.
У плані визначені 12 пріоритетних галузей (секторів) для публічного інвестування: транспорт, муніципальна інфраструктура та послуги, житло, енергетика, освіта і наука, охорона здоров’я, соціальна сфера, правова діяльність та судочинство, публічні фінанси, довкілля, публічні послуги і повʼязана з ними цифровізація, громадська безпека.
Обсяг публічних інвестицій на 2026—2028 роки перевищує 581 мільярд гривень. Найбільше фінансування передбачено для таких секторів:
- транспорт — понад 198 млрд грн,
- енергетика — понад 120 млрд грн,
- освіта і наука — понад 82 млрд грн,
- охорона здоров’я — понад 43 млрд грн.
Усі проєкти проходитимуть попередній відбір. Буде сформовано Єдиний проєктний портфель держави, до якого ввійдуть лише ті ініціативи, що відповідають затвердженим пріоритетам. Програми з цього списку й фінансуватимуться.