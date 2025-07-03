Вибухи на Житомирщині 2 липня: Кількість постраждалих зросла понад втричі. Що відомо про наслідки

Кількість постраждалих через вибухи на промисловому підприємстві на Житомирщині 2 липня зросла до 82, з них 38 перебувають у лікарнях. Причини вибухів наразі не розкривають.



Про це повідомляє начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко в ефірі «Єдиних новин».

За його словами, усі травмовані перебувають у стані середньої тяжкості. Серед госпіталізованих — четверо дітей та громадянин Японії. Кількість загиблих не змінилася — відомо про двох жертв. Тіло другої людини деблокували з-під завалів вночі.

«Від самого ранку ми сьогодні працювали разом з правоохоронцями та зрештою дійшли висновку, що правоохоронці закрили будь-яку інформацію, і поки що я не маю права коментувати», — наголосив очільник ОВА.

За його словами, до цієї теми повернуться, коли будуть всі експертні висновки. Він наголосив, що кримінальне провадження вже відкрили. За якою саме статтею — не уточнив.

Внаслідок вибухів постраждали майже 100 домоволодінь, чверть із них зруйновані вщент. Бунечко наголосив, що держава разом з обласною і місцевою владою повністю компенсують вартість житла, яке зруйнували вибухи. Наразі працюють комісії, щоб встановити абсолютну вартість зруйнованих домоволодінь.

АТ «Житомиробленерго» / Facebook