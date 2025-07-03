СБУ: Дрони вразили склади боєприпасів РФ на території тимчасово окупованої Донеччини

Увечері 2 липня дрони Служби безпеки України атакували склади боєприпасів російської армії на території тимчасово окупованої Донецької області.



Про це повідомляє пресслужба відомства.

Ідеться про склади боєприпасів армії РФ у селі Велике Оріхове, що неподалік Харцизька. Починаючи з 22:00 2 липня там лунали вибухи, а потім почалися вторинна детонація боєприпасів і пожежа.

Харцизьк розташований неподалік від тимчасово окупованих Макіївки та Донецька і має важливе стратегічне значення, бо росіяни використовують його як тилову базу.

Ворог розмістив там командні пункти, логістичні центри та склади з боєприпасами. Усі вони є законними військовими цілями, наголосили в СБУ.