РФ атакувала Полтаву: загорілися ТЦК і будинок. Є жертви (доповнено)

Удень російська армія атакувала Полтаву. Через одне з влучань виникла пожежа в будівлі Полтавського обʼєднаного міського ТЦК та СП. Внаслідок атаки є загиблі та поранені, зокрема серед цивільних.

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.

Через інше влучання поблизу Полтавського обласного ТЦК та СП зайнялася пожежа на території приватного житлового будинку. На місці працюють екстрені служби.

Оновлено о 10:47. Тимчасовий виконувач обовʼязків керівника ОВА Володимир Когут повідомив, що у Полтаві через атаку РФ, за попередньою інформацією, загинули двоє людей. Ще 11 людей поранені. На місці розгорнули штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій.

Оновлено о 14:00. Речник Командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев в ефірі «Суспільне.Студія» розповів, що серед травмованих — двоє військових ТЦК та СП і дві працівниці ЗСУ.

«Було два влучання: одне з них на територію Полтавського міського ТЦК та СП, друге — на територію Полтавського обласного ТЦК та СП. Обидва військові об’єкти розташовані у досить щільній міській забудові», — наголосив він.

За словами Саранцева, чи є серед загиблих військові, повідомлять пізніше. Попередньо повідомляли про двох жертв, проте не уточнювали.

Він додав, що ударами по ТЦК, які росіяни почали практикувати останніми днями, вони хочуть зірвати процес мобілізації.

Зранку Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що в напрямку Полтави рухаються ворожі БпЛА.