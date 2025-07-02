Трамп скасував санкції проти низки російських компаній та банків (оновлено)

Президент США Дональд Трамп з 1 липня скасував частину санкцій проти Сирії — це призвело до виключення з чорних списків деяких російських банків, установ та людей.

Про це йдеться у пресрелізі Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).

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Зокрема, зі списку санкцій виключили Кірсана Ілюмжинова — колишнього президента Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) і ексглаву Республіки Калмикія, якого у 2015 році звинуватили в підтримці сирійського режиму Башара Асада. Також санкції зняли з його банку «Русский финансовый альянс».

Обмеження зняли з банків «Мир Бизнес Банк» і «РФК-Банк», а також з «Темпбанку» та деяких його керівників і членів наглядової ради.

Серед компаній, з яких зняли санкції, — «Промсырьеимпорт», «Глобальные концепции групп», «Маритайм Ассистанс» та «СТГ Логистик».

Оновлено. У першій версії новини йшлося, що санкції скасували й проти державної компанії «Рособоронэкспорт», що входить до складу державної корпорації «Ростех». Проте в Центрі протидії дезінформації РНБО України пояснили, що указ президента США стосувався скасування санкцій проти Сирії, а деякі російські компанії справді вилучили із сирійського санкційного списку, але переважна більшість із них залишилася в українському та іранському списках. Російська компанія «Рособоронекспорт» залишилася під санкціями США. Так само під американськими обмеженнями продовжують залишатися всі підприємства та люди, які підтримують війну проти України.

Обмеження за участь у війні проти України та співпрацю з Іраном залишаються незмінними, кажуть у Центрі.