У Харкові перейменували дві вулиці на честь загиблих пілотів F-16 Максима Устименка та Олексія Меся

Харківська міська рада 2 липня 2025 року ухвалила рішення перейменувати вулицю та частину провулка на честь загиблих пілотів винищувачів F-16 Максима Устименка та Олексія Меся.

Про це повідомляє Харківська міська рада.

Вулицю, розташовану від площі Іподрому до будинку № 130-г на вулиці Сумській і далі до вулиці Григорія Сковороди, назвали іменем Максима Устименка. Частину провулка, розташованого від вулиці Сумської до будинку № 7 у провулку Глісада Джуса, перейменували на алею Мунфіша, за позивним Олексія Меся.

Обидва пілоти закінчували Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба. Їм посмертно присвоєні звання Героя України та звання полковника.