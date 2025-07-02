Розслідування: Британські колоністи вчинили геноцид проти корінних австралійців

Колоністи з Великої Британії вчинили геноцид проти корінного населення Австралії у штаті Вікторія — насильство і привезені британцями хвороби скоротили кількість місцевих на три чверті впродовж 20 років після колонізації на початку 1830-х років.

Про це свідчить звіт Комісії з питань правосуддя Йоррука, яка провела перше в Австралії подібне офіційне розслідування. Процес тривав чотири роки.

У звіті зазначають, що з 1834 року «масові вбивства, хвороби, сексуальне насильство, виключення, лінгвоцид, культурне стирання, деградація навколишнього середовища, вилучення дітей», а також асиміляція сприяли «майже повному фізичному знищенню» корінної громади Вікторії. Населення скоротилося з 60 до 15 тисяч до 1851 року.

У його висновку йдеться, що корінні народи Вікторії зазнали злочинів проти людяності та геноциду з початку колонізації, і через це вони досі зазнають впливу системної несправедливості. Аби це виправити, звіт подає 100 рекомендацій.

Розслідування Комісії — це частина загальнонаціонального австралійського курсу на примирення з аборигенами та народом Торресової протоки. Лідери спільнот вважають, що цей процес має включати розслідування історичних подій, укладання договорів і розширення політичних прав для корінних народів.

Протягом чотирьох років Комісія справедливості давала можливість аборигенам та жителям островів Торресової протоки офіційно ділитися своїми історіями. Комісія вивчала питання прав на землю та воду, знищення культури, насильства, геноциду, а також доступу до медицини, освіти й житла.

Корінне населення Австралії сьогодні становить 3,8% від 26 мільйонів.