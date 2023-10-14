Австралійці на референдумі виступили проти розширення прав аборигенів. Премʼєр-міністр розчарований

В Австралії 14 жовтня відбувся референдум про закріплення в Конституції за аборигенами та мешканцями островів Торресової протоки права особливого голосу. Більшість австралійців розширення їхніх прав не підтримала.

Про це пишуть Reuters і The Guardian.

Після підрахунку 88% бюлетенів стало зрозуміло, що 59% австралійців проти розширення прав аборигенів. За лише 40%.

Правляча Лейбористська партія називала референдум ключовим елементом примирення нації, коли перемогла на виборах 2022 року після багатьох років консервативного правління. Австралійський уряд пропонував створити спеціальний консультативний комітет у парламенті, який представляв би корінне населення при визначенні політики щодо нього.

Противники цього стверджували, що такий підхід розділить австралійців за расовою ознакою і не поліпшить становища корінних народів.

Премʼєр-міністр Австралії Ентоні Албаніз дав зрозуміти, що розчарований результатами, але додав, що шлях до обʼєднання людей триває.

Міністр у справах корінних австралійців Лінда Берні — перша аборигенка в Палаті представників — теж незадоволена результатами.