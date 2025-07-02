Митрополита УПЦ МП Онуфрія позбавили українського громадянства

Митрополита УПЦ МП Онуфрія (Ореста Березовського) позбавили українського громадянства. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.
Про це повідомила Служба безпеки України.
СБУ встановила, що Березовський добровільно отримав громадянство РФ у 2002 році та не повідомив про це уповноважені органи влади України. Однак після цього він продовжував користуватися статусом громадянина України.
За наявною в СБУ інформацією, Березовський (Онуфрій) підтримує звʼязок з Московською патріархією та свідомо протидіяв отриманню канонічної незалежності Української церкви від Московської патріархії, представники якої відкрито підтримують російську агресію проти України.
Попри повномасштабне вторгнення, Березовський фактично продовжує підтримувати політику РПЦ та її керівництва, зокрема патріарха Кирила (Гундяєва).
- 7 квітня 2023 року видання «Українська правда» оприлюднило розслідування про те, що митрополит Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій та ще понад 20 священнослужителів УПЦ мають російські паспорти. Згідно з витягом із системи «Роспаспорт», Орест Березовський отримав російський паспорт 20 березня 2002 року в Москві, а вже за рік — у 2003 році — він отримав у столиці Росії закордонний паспорт РФ. За даними тієї ж виписки, Онуфрій отримував закордонний паспорт РФ і в 1998 році, отже, російське громадянство митрополит мав набагато раніше.
- Українська православна церква Московського патріархату заперечила інформацію про те, що її митрополит Онуфрій має російський паспорт. Сам Онуфрій заявив, що вийшов із російського громадянства.