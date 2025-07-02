Повітряні сили: РФ атакувала Україну ракетами С-300 та дронами. Як минула атака

У ніч проти 2 липня російська армія запустила по Україні чотири зенітні керовані ракети С-300 та 114 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів.



Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Цього разу РФ запустила ракети з Курської області, а безпілотники з таких російських напрямків, як Брянськ, Шаталово, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.

Українська ППО знешкодила 79 дронів на півночі, сході та півдні країни. Збила вогневими засобами ураження 40 дронів, ще 39 — локаційно втрачені / подавлені РЕБ. Були влучання БпЛА в 14 місцях, ще у двох — впали уламки.