На війні загинув командир 110 ОМБр Сергій Захаревич

На війні з Росією 1 липня загинув командир 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка полковник Сергій Захаревич.

Про це повідомили у пресслужбі бригади.

У бригаді пишуть, що Захаревич загинув внаслідок ворожого удару, не уточнюючи деталей.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні додав, що Захаревич загинув через російський ракетний удар по Гуляйполю.

«На жаль, є втрати — і військові, і цивільні. Загинув командир 110 окремої механізованої бригади полковник Захаревич, інші хлопці з бригади. Мої співчуття всім рідним та близьким. Триває повне розслідування обставин цього удару — чекаю на доповідь. Усім, хто був поранений, — а це був ракетний удар, — усім надають необхідну допомогу. Більш ніж 30 людей були поранені», — сказав президент.

Полковник Захаревич очолив 110 бригаду у лютому 2025 року. До цього був заступником командира 33 окремої механізованої бригади, а також проходив службу у 30 ОМБр та Першій окремій танковій бригаді.