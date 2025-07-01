Уперше з 2022 року президент Франції Макрон і Путін поговорили телефоном

Президент Франції Емманюель Макрон уперше з 2022 року поговорив телефоном з Володимиром Путіним. Розмова тривала понад дві години й охопила теми війни в Україні та іранської ядерної програми.

Про це повідомив Єлисейський палац, передає французьке медіа RTL.

У розмові Емманюель Макрон наголосив «на непохитній підтримці Францією суверенітету та територіальної цілісності України», а також закликав до якомога швидшого припинення вогню та початку переговорів між Україною та Росією, щоб досягти міцного та тривалого врегулювання війни. Натомість, як передають російські пропагандисти, Путін заявив Макрону, що війна в Україні — це нібито наслідок політики держав Заходу.

Стосовно Ірану, президент Франції нагадав про відповідальність постійних членів Ради Безпеки ООН, зокрема Франції та Росії, у ядерній сфері. Макрон зазначив, що Іран має якнайшвидше виконати свої зобов’язання за договором про нерозповсюдження ядерної зброї та повністю співпрацювати з МАГАТЕ, щоб інспектори могли повернутися до роботи. Він заявив, що хоче дипломатичного вирішення, яке допоможе врегулювати ядерне питання, ситуацію з іранськими ракетами та роль Ірану в регіоні.

Макрон і Путін домовилися координувати свої дії та найближчим часом знову обговорити ці дві теми.