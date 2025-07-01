В ЄС відреагували на угорське опитування про членство України в Євросоюзі

Попри угорське опитування, в якому угорці начебто виступили проти членства України в ЄС, Єврокомісія не бачить причин для блокування переговорного процесу.
Про це заявив на брифінгу спікер Єврокомісії Гійом Мерсьє.
«Ми беремо до уваги результати цих національних консультацій. Угорський уряд призначив і організував ці необовʼязкові для виконання консультації. Як ви знаєте, національні консультації є справою влади окремої країни, тому Угорщина та угорський уряд мають пояснити, що вони планують робити з ними далі», — зазначив Мерсьє.
Він підкреслив, що Україна впроваджує реформи, які необхідні для членства в ЄС, та відповідає критеріям для відкриття першого кластера переговорів про вступ до блоку.
Мерсьє також наголосив, що Єврокомісія позитивно оцінила план України щодо нацменшин — саме ця тема є головним джерелом суперечок з Угорщиною.
Він додав, що жодних обʼєктивних причин, щоб блокувати початок вступних переговорів з Україною, немає. Мерсьє сподівається, що такі переговори розпочнуться «дуже скоро».
Що передувало
В Угорщині пройшли «національні консультації» Voks2025 — опитування, на якому в угорців запитували, чи підтримують вони вступ України до ЄС. Влада країни стверджує, що проти виступили 95% опитаних, а загалом в опитуванні взяли участь 2 мільйони 284 тисячі громадян.
При цьому Voks2025 — не референдум, а консультативне голосування, яке не має юридичної сили й може використовуватись лише як політичний інструмент.
Раніше опозиційний угорський політик Петер Мадяр розкритикував ці «національні консультації» і назвав їх провалом. Мадяр заявив, що в опитуванні взяли участь щонайбільше 600 тисяч угорців, що є найнижчим показником в історії нацконсультацій. А на це витратили «десятки мільярдів форинтів».
МЗС України зреагувало на угорські нацконсультації про вступ України в ЄС і заявило, що «справжня мета цієї антиукраїнської істерії полягає в тому, щоб перевести увагу угорського суспільства з провалів соціально-економічної політики уряду на уявного зовнішнього ворога».