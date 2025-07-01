У Львівський ОВА зреагували на розслідування NGL.media про виїзд чоловіків за листами з підписом російського імператора

Львівська обласна військова адміністрація зреагувала на розслідування NGL.media про те, що вона на початку повномасштабної війни дозволила виїзд чоловіків за кордон за листами з вигаданої громадської організації з підписом російського імператора Олександра III і логотипом російського Газпромбанку.
Про це йдеться в пресрелізі.
Львівська ОВА вносила дані про чоловіків до системи «Шлях». В адміністрації зазначають, що в перші місяці великої війни система не була технічно адаптована до умов воєнного стану, а доступ до Реєстру громадських об’єднань був обмежений. Водночас не існувало законодавчих обмежень для чоловіків, які виїжджали як водії.
В ОВА запевняють, що рішення про внесення людей у систему «Шлях» ухвалювала спеціальна комісія, до якої входили представники Держприкордонслужби, СБУ, Нацполіції та інших органів.
Львівська ОВА визнає свою відповідальність, але наголошує, що «в умовах надзвичайної ситуації можливі окремі порушення».
«Однак, обираючи між повною зупинкою виїздів (і зривом волонтерської допомоги фронту) та ризиком поодиноких порушень ми обрали друге — щоб армія не залишилась без підтримки», — пишуть у пресрелізі.
Спеціальна комісія при Львівській ОВА дозволила виїзд для понад 50 тисяч чоловіків, з яких, за даними прикордонників, 1 920 (3,7%) не повернулись вчасно.
У Львівській ОВА додали, не контролюють перетин кордону громадянами, проте співпрацюють з правоохоронцями, щоб порушники були покарані за законом.