Фінську компанію підозрюють у шахрайстві з бронежилетами для України

Національна кримінальна поліція Фінляндії підозрює фінську компанію у шахрайстві з поставками бронежилетів для Збройних сил України. На думку слідства, якість 5 тисяч бронежилетів не відповідала заявленій.

Про це повідомляє Поліція Фінляндії.

Розслідування розпочалося наприкінці 2023 року після запиту з України. У 2022 році фінська компанія підписала контракт з Міністерством оборони України на суму близько €5,7 мільйона. Компанія мала поставити українській армії 10 тисяч бронежилетів. Поліція підозрює, що якість 5 тисяч бронежилетів, поставлених влітку 2022 року, не відповідала контракту.

Відповідальному інкримінують шахрайство з обтяжуючими обставинами, розтрати з обтяжуючими обставинами та відмивання грошей з обтяжуючими обставинами. Під час розслідування двох людей взяли під варту. Очікується, що звинувачення у справі висунуть влітку 2025 року.