«Слідство.Інфо»: Екскерівник Броварського ТЦК орендує житло в 6 разів дешевше ринкової вартості — це може порушувати закон про подарунки

Колишній керівник Броварського районного ТЦК Юрій Бурляй користується нерухомістю та автопарком вартістю $1 мільйон. Зокрема, орендує дороговартісний котедж у свого товариша за заниженою вартістю — це порушує законодавство про одержання подарунків.

Про це йдеться в розслідуванні «Слідство.Інфо».

Бурляй з серпня 2022 по листопад 2024 року працював керівником Броварського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а до того — Бориспільського ТЦК. З січня цього року він — начальник відділу військового лідерства Генштабу ЗСУ.

У березні 2024 року він почав орендувати будинок на 320 м² в елітному котеджному містечку неподалік Києва.

Представниця котеджного містечка повідомила, що будинок схожого метражу без ремонту коштує $400 тисяч, а середня вартість ремонту — тисяча доларів США за квадратний метр. Журналістам «Слідство.Інфо» вдалося отримати фото ремонту, ймовірно, з цього будинку. Отже, будинок з ремонтом, за словами представників котеджного містечка, орієнтовно може коштувати $720 тисяч.

Власницею будинку, який Юрій Бурляй орендує понад рік, є пенсіонерка Олена Черенкова. Через тиждень після купівлі котеджу вона здала його в оренду на той момент броварському військкому. На запитання, скільки коштував будинок, пенсіонерка не відповіла, сказавши, що купувала його разом із сином Павлом Гусаком — колишнім бізнес-партнером Бурляя.

Пенсіонерка здає будинок Бурляю за 18 тисяч гривень на місяць, хоча ринкова ціна для такого будинку — 3000—3500 доларів. Сам Бурляй підтвердив факт оренди будинку за 18 тисяч гривень і пояснив, що його товариш Павло Гусак «попросив доглядати будинок і за якісь символічні гроші пожити у ньому».

Журналісти також зʼясували, що під час служби Бурляя у Броварському ТЦК його теща стала власницею двох однокімнатних квартир у новенькому житловому комплексі у Борисполі. За кожну з цих квартир жінка у січні 2024 року сплатила 435 тисяч гривень. Зараз схожі квартири продаються утричі дорожче — десь за 1,4 мільйона гривень.

У квартирах зараз триває ремонт, а один з робітників підтвердив журналістам, що замовником ремонту є Юрій Бурляй. Останній під час телефонної розмови з журналістами зазначив, що гроші на ремонт позичив.

На додачу до майна, яким родина військкома почала користуватися у 2024 році, того ж року його дружина Світлана та її діти отримали право власності на квартиру у Вишгороді. Оренду цієї ж квартири у Міністерства внутрішніх справ України Юрій Бурляй декларував з 2015 року. Згідно з довідкою про оціночну вартість, така квартира зараз коштує понад 5 мільйонів гривень. У цьому ж будинку у 2023 році Світлана Бурляй придбала машиномісце за 229 тисяч гривень.

Окрім нерухомості, сімʼя Юрія Бурляя має кілька транспортних засобів, два з яких — Volkswagen Touareg 2021 року випуску та мотоцикл Honda NC750XD — куплені у 2024 році. Загальна вартість автопарку сімʼї ексвійськкома, згідно з його декларацією, становить 2,8 мільйона гривень.

Загалом журналісти «Слідство.Інфо» нарахували нерухомості та автівок, якими зараз користується сімʼя Юрія Бурляя, на понад 40 мільйонів гривень, або — майже $1 мільйон.

Опитані «Слідством.Інфо» експерти звертають увагу на те, що коштів, які декларує Бурляй як офіційні доходи, навряд чи вистачило б на покриття всіх витрат, які він мав за останні пару років.

«Декларація за 2024 рік говорить, що в нього було недостатньо коштів на придбання і ці фінансові операції, які здійснювалися — купівлі й продажу майна, і, відповідно, на оренду будинку за заниженою вартістю», — розповідає у коментарі журналістам Сергій Миткалик, керівник правління ГО «Антикорупційний штаб».

Він також зауважив, що якщо посадовець сплачує меншу від ринкової вартість за оренду чи купівлю, то це є порушенням законодавства про одержання подарунків — за це передбачена адміністративна відповідальність.