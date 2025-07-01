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Повітряні сили: у червні ППО знищила майже 5 тисяч дронів і ракет

Автор:
Ольга Березюк
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Протягом червня 2025 року Протиповітряна оборона знищила 4 750 повітряних цілей, якими Росія атакувала Україну.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Зокрема, українська ППО знищила:

  • 93 крилаті ракети Х-101/Х-55СМ;
  • 14 балістичних ракет «Іскандер-М» / KN-23;
  • 12 крилатих ракет «Калібр»;
  • 13 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
  • 27 крилатих ракет «Іскандер-К»;
  • 2 453 ударні БпЛА типу Shahed;
  • 659 розвідувальних БпЛА;
  • 1 479 БпЛА інших типів.

Авіація Повітряних сил впродовж червня здійснила 895 вильотів, зокрема:

  • майже 580 — на винищувальне авіаційне прикриття;
  • понад 220 — на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

У червні 2025 року авіація Сил оборони знищила 646 повітряних цілей. Також вона атакувала командні пункти, обʼєкти логістичного забезпечення і місця скупчення живої сили та техніки противника.