Повітряні сили: у червні ППО знищила майже 5 тисяч дронів і ракет

Протягом червня 2025 року Протиповітряна оборона знищила 4 750 повітряних цілей, якими Росія атакувала Україну.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Зокрема, українська ППО знищила:

93 крилаті ракети Х-101/Х-55СМ;

14 балістичних ракет «Іскандер-М» / KN-23;

12 крилатих ракет «Калібр»;

13 керованих авіаційних ракет Х-59/69;

27 крилатих ракет «Іскандер-К»;

2 453 ударні БпЛА типу Shahed;

659 розвідувальних БпЛА;

1 479 БпЛА інших типів.

Авіація Повітряних сил впродовж червня здійснила 895 вильотів, зокрема:

майже 580 — на винищувальне авіаційне прикриття;

понад 220 — на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

У червні 2025 року авіація Сил оборони знищила 646 повітряних цілей. Також вона атакувала командні пункти, обʼєкти логістичного забезпечення і місця скупчення живої сили та техніки противника.