Повітряні сили: Цієї ночі ППО знешкодила більшість ворожих БпЛА

У ніч проти 1 липня російська армія атакувала Україну 52 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Українська ППО знешкодила 47 з них.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Цього разу РФ запускала дрони з таких російських напрямків, як Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи Сил оборони України. Так, Протиповітряна оборона збила вогневими засобами ураження 14 дронів, а ще 33 — локаційно втрачені / подавлені РЕБ.

Через нічну атаку були влучання у трьох місцях, ще в одному впали уламки.