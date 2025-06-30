Медіа: Родина ексначальника Херсонської МВА Мрочка купила будинок під Києвом за місяць після його звільнення

Родина колишнього начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка стала співвласником будинку під Києвом орієнтовною вартістю від 300 до 500 тисяч доларів вже за місяць після звільнення Мрочка з посади.

Про це йдеться у розслідування херсонського медіа «МОСТ».

Мати експосадовця Любов Мрочко й батько Микола Мрочко наприкінці травня 2025 року купили будинок та дві земельні ділянки у селі Петропавлівська Борщагівка. Ще одна співвласниця будинку — Ірина Григоренко. У кожного з трьох власників рівні частки.

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Точна вартість будинку по вулиці Травневій, 11 із загальною площею 579,4 квадратних метра невідома, однак поруч продають будинки за цінами від $300 тисяч до понад $500 тисяч.

Будинок, який купили батьки Романа Мрочка та Ірина Григоренко. Google Street View / МОСТ

Мати Романа Мрочка, Любов, володіє квартирою в київському ЖК «Варшавський», де зареєстрований ФОП його дружини Інни Мрочко. Цю квартиру родина задекларувала у 2019 році і вказала її вартість у 544 тисячі гривень. Як зазначають у медіа, ціна суттєво занижена. У тому ж році Любов Мрочко отримувала пенсію у 15 тисяч гривень і мала новий Lexus.

Батько Романа — військовий пенсіонер. У 2019 році після звільнення з «Укроборонпрому» він отримав понад 130 тисяч гривень пенсії і ще 210 тисяч у суді проти Пенсійного фонду. У нього також було $39 тисяч заощаджень, понад два мільйони гривень від продажу нерухомості та понад 640 тисяч гривень річної зарплати в «Укроборонпромі».

Частина родинної нерухомості пов’язана з Іриною Григоренко, яка живе на Вінниччині, як і батьки Романа Мрочка. Точно визначити, хто вона, журналістам «МОСТ» не вдалося. Після аналізу деяких звʼязків вони припускають, що Ірина Григоренко може бути родичкою або хорошою знайомою родини Мрочків.

Журналісти «МОСТ» припускають, що будинок під Києвом купив сам Роман Мрочко, але записав його на батьків та Ірину Григоренко. В останній його декларації він вказав заощадження в розмірі $300 тисяч.