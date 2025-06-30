Канада передала Україні $1,7 мільярда з доходів від заморожених активів Росії

Україна отримала від Канади $1,7 мільярда в межах ініціативи ERA — це гроші, забезпечені доходами від заморожених активів Росії.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

З початку 2025 року і з урахуванням останнього траншу Україні передали близько $17,6 мільярда за рахунок знерухомлених російських активів.

«Вдячний Канаді та усім, хто долучений до цієї програми. Наполягаємо на повній конфіскації заморожених коштів РФ. Вони потрібні для виплати компенсацій постраждалим від агресії та для відбудови нашої держави. Це також буде актом справедливості для попередження агресивних воєн у майбутньому», — резюмував Шмигаль.

Ініціатива ERA (Extraordinary Revenue Acceleration) — це спільна програма країн G7, спрямована на підтримку України. Її суть полягає у використанні прибутків від заморожених російських активів для погашення кредитів, що їх країни G7 надають Україні. Загальна сума програми — $50 мільярдів, з яких частину використають на забезпечення оборонних потреб.

Заморожені російські активи

Вартість заморожених російських суверенних активів у ЄС становить майже €211 мільярдів. Загалом Євросоюз, країни G7 і Австралія заморозили приблизно €260 мільярдів у вигляді цінних паперів і готівки.

У жовтні 2024 року Рада ЄС остаточно ухвалила надання Україні кредиту до €35 мільярдів. Ці гроші — внесок блоку в ініціативу G7 про передачу Україні $50 мільярдів (€45 мільярдів) кредиту, який гаситимуть коштом прибутку від заморожених активів Росії.

За кілька днів після рішення Ради ЄС країни G7 погодили кредит на $50 мільярдів для України коштом доходу від заморожених активів Росії. Внесок США — $20 мільярдів.

Гроші передаватимуть «різними каналами» — як для поповнення українського бюджету, так і для військової допомоги та відновлення інфраструктури України. Reuters зазначає, що всі кошти в межах кредиту Україна отримає до кінця 2027 року.