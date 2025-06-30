У Кременчуці демонтували пам’ятник більшовицьким матросам

У Кременчуці демонтували пам’ятник матросам радянської Дніпровської флотилії, які брали участь у вторгненні в Україну 1918—1919 років. Раніше це не могли зробити, оскільки він перебував у Державному реєстрі нерухомих пам’яток України.

Про це повідомляє «Суспільне Полтава».

Пам’ятник встановили в 1938 році. Під час Другої світової війни його зруйнували німці. У 1945 році монумент відновили, а потім реконструювали в 1989 році.

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Рішення про вилучення об’єкта з переліку культурної спадщини громади ухвалили на сесії міської ради 13 вересня 2024 року. Демонтований монумент зберігатиме комунальне підприємство «Кременчук Благоустрій».