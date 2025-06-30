Польща в 5 разів збільшить виробництво снарядів для гаубиць на тлі загрози з боку Росії

Польща збільшить виробництво снарядів для гаубиць у п’ять разів. Так країна прагне зменшити залежність від імпортного озброєння і захистити себе від російської загрози.

Про це заявив міністр державних активів Якуб Яворовський в інтерв’ю Financial Times.

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Яворовський сказав, що державна оборонна група PGZ «найближчими днями» отримає 2,4 млрд злотих ($663 млн) з держбюджету на збільшення виробництва великокаліберних снарядів, щоб усунути одну з найгостріших проблем в обороноздатності Польщі.

Інвестиції спрямовані на збільшення щорічного випуску 155-мм артилерійських снарядів (які використовуються в гаубицях стандарту НАТО) і 120-мм танкових снарядів.

Російська війна проти сусідньої України продемонструвала, що «155-мм снаряди відіграють ключову роль на сучасному полі бою і потрібні у великих кількостях», зазначив Яворовський.

«Наша короткострокова мета — суттєво наростити внутрішнє виробництво такого озброєння, а також позбутися залежності від іноземних постачань і створити сталу базу для національної автономії. Це один із наших пріоритетів», — наголосив він.

PGZ наразі виробляє близько 30 тисяч великокаліберних снарядів на рік, і нове фінансування має збільшити цей обсяг у понад п’ять разів — до 150–180 тисяч щороку впродовж трьох років. Виробництво залишатиметься на території Польщі, щоб уникнути залежності від імпортних компонентів.

Яворовський також повідомив, що хімічний гігант Grupa Azoty звернувся по державну допомогу, щоб розпочати виробництво ключових компонентів для вибухівки — зокрема порохів і нітроцелюлози. Ще одна компанія, Niewiadów, також просить держпідтримку на виробництво 155-мм снарядів.