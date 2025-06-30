Офіс генпрокурора: Організатора групи паліїв екстрадували з Румунії до України

З Румунії в Україну 25 червня екстрадували чоловіка, який, за версією слідства, був організатором групи паліїв, що нищила майно українців у різних в регіонах. Він перебував у розшуку.

Про це 30 червня повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, чоловік виїхав з України на початку повномасштабного вторгнення. Він сформував злочинну групу, куди увійшло 10 людей. За суму від $500 до $3 000 вони підпалювали майно громадян у різних регіонах країни. Група встигла знищити чотири приватних будинки та п’ять квартир. Для кожного злочину фігуранти проводили розвідку, робили «коктейлі Молотова». Щоб відзвітувати перед замовником про виконану роботу, фіксували наслідки на відео.

Правоохоронці ще в січні 2024 року затримали десятьох виконавців, а у квітні 2025 року в Румунії затримали й самого організатора.

До України його екстрадували 25 червня на пункті пропуску «Орлівка» в Одеській області і вже обрали запобіжний захід — чоловіка тримають під вартою. Екстрадований, а також інші учасники злочинної групи підозрюються в умисному пошкодженні майна.