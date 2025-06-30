У Кривому Розі Росія вдарила поряд з будівлею ТЦК — є поранені серед цивільних

У Кривому Розі Росія вдарила поряд з будівлею одного з районних ТЦК та СП. Є поранені серед цивільних.

Про наслідки ворожої атаки повідомляють Сухопутні війська та очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Травмування і втрат серед особового складу немає. Військовослужбовці та цивільні працівники під час тривоги перебували в укритті — людей не приймали в момент атаки.

Через атаку поранені цивільні, які були поруч із місцем удару. Відомо про щонайменше трьох. Чоловік 52 років у важкому стані. Решта поранених — 44-річна жінка і 54-річний чоловік — отримали допомогу на місці. Їхній стан задовільний.

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На місці влучання виникла пожежа, рятувальники її вже ліквідували. Атака, серед іншого, пошкодила 5 автомобілів.