Українські військові взяли в полон двох камерунців, які воювали на боці РФ. Іноземці дали інтервʼю

Українські військові на Сіверському напрямку взяли в полон двох громадян Камеруну, які воювали на боці РФ. Полонені — Метугена Уна-на Жан Пафе та Анатоль Франк — дали інтервʼю.

Африканців узяли в полон на Сіверському напрямку бійці батальйону К-2 спільно зі 118 бригадою тероборони та двома іншими батальйонами 54 ОМБр — першим стрілецьким та першим механізованим.

Метугена Уна-на Жан Пафе розповів, що їхав у РФ, щоб працювати на фабриці з виробництва шампуню, але його «змусили вступити до армії». За його словами, «все було під примусом».

Анатоль Франк каже, що приїхав у Москву у 2024 році на 18 днів, аби полікувати зуби.

«На моє здивування, мене та інших чоловіків міграційна служба покликала в кабінет. У мене зняли відбитки пальців і зліпок щелепи. Потім сказали, що мені робити, — я відмовився. Мене заблокували й не дозволили повернутись назад», — розповів він.

Спершу їх кілька годин утримували в аеропорту, а потім посадили в машини й повезли в невідомому напрямку. Метугена Уна-на Жан Пафе каже, що провів два тижні в Москві на навчаннях, потім ще тиждень у Ростові, а після цього він місяць був у Луганську. Анатоль Франк також каже, що проходив навчання в Ростові.

Обидва чоловіки не хотіли долучатися до російської армії, але зрештою підписали контракт — за це їм пообіцяли 1 млн 100 тисяч рублів. Це значно менше, ніж режим пропонує росіянам, але для Камеруну — це пристойні гроші, зазначає 20-й окремий полк безпілотних систем.

Метуген Уна-на Жан Пафе каже, що майже одразу після того, як він потрапив на фронт, його бліндаж обстріляли — а вже через шість днів чоловік попав в український полон.

Анатоль Франк каже, що його відправили на завдання, наказавши «йти вперед», але він не знав куди, до того ж не розумів мови.

«Поки я йшов, вгорі були дрони. Три дні йшов дощ, я був під дощем. У якийсь момент я сховався під кущем. Потім я вирішив рухатись у напрямку голосів», — розповідає він.

Коли українські військові вночі евакуйовували Франка, їх атакував російський дрон — поранення отримали двоє українських військовослужбовців і сам камерунець.

Анатоль Франк каже, що нікого не вбивав. Обидва полонених визнають, що РФ — агресор, а Україна захищається. Вони наголошують на тому, що хочуть повернутися на батьківщину, а не до РФ. У Камеруні в них є сімʼї — один з полонених має двох синів.

Це не перший випадок, коли українські військові беруть тут у полон іноземних найманців, які воюють на боці РФ — раніше вже був представник Ємену. За словами полонених з Камеруну, на Сіверському напрямку також є представники Китаю, Зімбабве, Бангладеш.