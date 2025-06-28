Нова хвиля спеки суне на Європу — країни готуються до лісових пожеж

Країни Європи готуються до першої хвилі спеки у 2025 році. У деяких районах температура може зрости до +42 °C.

Про це пише The Guardian.

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В Іспанії державне метеорологічне агентство 27 червня оголосило спеціальне попередження про спеку. Фахівці попереджають, що температура в окремих південних регіонах країни найближчими днями може сягнути +42 °C. Місцевих просять не ходити на сонці та пити багато води, а ще уважно стежити за людьми похилого віку і вагітними.

Дві третини Португалії можуть сколихнути лісові пожежі через спеку. У Лісабоні також пронозують до +42 °C.

У французькому Марселі, де температура наближається до +40 °C, місцева влада відкрила безкоштовні громадські басейні. Так хочуть допомогти людям пережити спеку.

На півдні Італії, де в Неаполі та Палермо очікують до +39 °C, і на острові Сицилія заборонили працювати на відкритому повітрі в найспекотніші години доби. Профспілки в Італії закликають поширити заборону на інші регіони.

Лісові пожежі на грецькому острові Хіос. Kostas Kourgias / EPA Лісові пожежі на грецькому острові Хіос. Kostas Kourgias / EPA

У Греції, де температура вже наблизилась до +40 °C, 26 червня спалахнула масштабна лісова пожежа на південь від Афін. Влада видала накази про евакуацію і закрила частину дороги, що сполучає Афіни з мисом Суніон. Саме там розташований стародавній храм Посейдона — одна з головних туристичних пам’яток країни.