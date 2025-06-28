Ексзаступника мера Харкова підозрюють у привласненні понад 5 млн гривень на будівництві фортифікацій. Його затримали

Правоохоронці 28 червня затримали ексзаступника мера Харкова — його підозрюють у привласненні коштів на будівництві фортифікацій.

Про це повідомляють Нацполіція України та генпрокурор Руслан Кравченко.

За версією слідства, ексзаступник мера Харкова був організатором схеми. До її складу, крім нього, входили ще чотири учасники — двоє керівників компаній і двоє приватних підприємців.

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Колишній чиновник і директор однієї з фірм, яка була основним підрядником, залучили до схеми керівника фірми-прокладки та двох підприємців. Вони закуповували майно для фортифікацій за цінами, завищеними на понад 30% від ринкових. Так, держава зазнала збитків на 5,4 мільйона гривень.

Правоохоронці провели обшуки в Харкові та області, вилучили техніку і фінансові документи. Прокуратура підозрює групу в розкраданні бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час воєнного стану. Фігуррантам повідомили про про підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 та 3 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації);

ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 та 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 4 та 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Всіх учасників схеми затримали. Їм обирають запобіжний захід — тримання під вартою без права застави.