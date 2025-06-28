Повітряні сили: РФ атакувала Україну 23 безпілотниками, було влучання

РФ у ніч проти 28 червня атакувала Україну 23 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Цього разу російська армія запускала дрони з території тимчасово окупованого Криму та з Приморсько-Ахтарська, що у РФ. Основним напрямком удару була Одещина.
Українська ППО 21 дрон збила вогневими засобами ураження, ще один — локаційно втрачений / подавлений РЕБ. Повітряні сили зафіксували влучання ударного БпЛА противника в одному з районів Одеси, а також падіння збитих — у 8 місцях.
- У ніч проти 29 червня Росія атакувала Одесу ударними безпілотниками — загинуло подружжя, їхні тіла рятувальники дістали з-під завалів. Також відомо про щонайменше 14 постраждалих. Інформацію про точну кількість потерпілих уточнюють.