Генштаб: за останню добу Росія втратила ще тисячу військових і 4 літаки

Упродовж минулої доби, 27 червня, російська армія втратила ще 1 000 своїх військових убитими й пораненими, а також десятки одиниць техніки.

Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони за добу знищили один танк, 12 бойових броньованих машин, 35 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, чотири літаки, 237 дронів оперативно-тактичного рівня, шість крилатих ракет і 131 одиницю автомобільної техніки.

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила приблизно 1 017 720 військових убитими й пораненими.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих. Україна оновила свою статистику 16 лютого 2025 року: за словами президента Володимира Зеленського, загинули 46 тисяч українських військових, ще майже 380 тисяч були поранені.

Щодо втрат Росії Зеленський заявив, що станом на 4 лютого Росія втратила майже 350 тисяч солдатів убитими, ще 50—70 тисяч вважають зниклими безвісти, а 600—700 тисяч — поранені.

Станом на кінець травня 2025 року російські медіа зібрали імена понад 110 тисяч загиблих солдатів. Найбільше підтверджених втрат — у Туві (120 загиблих на кожні 10 тисяч чоловіків).