РФ атакувала Одесу безпілотниками — загинуло подружжя, є поранені

У ніч проти 29 червня Росія атакувала Одесу ударними безпілотниками — загинуло подружжя, їхні тіла рятувальники дістали з-під завалів. Також відомо про чотирьох постраждалих дорослих і двох дітей.

Про наслідки ворожої атаки повідомляють ДСНС, мер міста Геннадій Труханов і очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Росіяни вдарили по 21-поверховому житловому будинку в Одесі — через влучання виникла пожежа на 7, 8 та 9 поверхах. Люди опинились заблокованими в квартирах. Надзвичайники врятували 5 людей, серед них — маленька дитина. Ситуацію ускладнювали повторні повітряні тривоги.

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Шпиталізували 7-річного хлопчика, а також хлопчика трьох років, який отруївся продуктами горіння. Усі шпиталізовані в стані середнього ступеня важкості.

Пошуково-рятувальні роботи тривають. На місці розгорнули пункт незламності від ДСНС.